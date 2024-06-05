هتتفرج بدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة تونس و غينيا الإستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

القنوات الناقلة لمباراة تونس و غينيا الإستوائية، يستمر منتخب تونس في مسيرته نحو التأهل لكأس العالم 2026 بالقارة الإفريقية، حيث يواجه تحدياً صعبا ضد منتخب غينيا الاستوائية بدأ المنتخب التونسي مشواره في التصفيات بشكل مميز، حيث حقق فوزاً كبيرا على منتخب ساوتومي برباعية نظيفة في المباراة الأولى ثم تبع ذلك بانتصار مهم على منتخب مالاوي بهدف دون مقابل في المباراة الثانية في المقابل، لم تكن بداية المنتخب الغيني موفقة حيث تعرض للهزيمة في أول مباراتين من التصفيات.

منتخب تونس يسعى للاستمرار في تحقيق الانتصارات وتعزيز صدارته في المجموعة وذلك بهدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المدرب والجهاز الفني يركزون على الاستعداد الجيد للمباراة القادمة من خلال دراسة نقاط القوة والضعف في منتخب غينيا الاستوائية والعمل على تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

القنوات الناقلة لمباراة تونس و غينيا الإستوائية

تبث مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات SSC، مما يتيح لعشاق كرة القدم متابعة اللقاءات الحماسية مباشرة، ستكون مباراة تونس وغينيا الاستوائية من بين المباريات التي يمكن مشاهدتها على هذه الشبكة، مما يوفر للمشجعين فرصة متابعة فرقهم المفضلة وهي تتنافس على التأهل للبطولة العالمية.

لأولئك الذين يفضلون مشاهدة المباريات عبر الإنترنت تقدم خدمة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد حلا مثالياً يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمباراة تونس وغينيا الاستوائية عبر هذا التطبيق، مما يتيح لهم متابعة المباراة من أي مكان باستخدام أي جهاز يدعم التطبيق.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026

ستقام مباراة تونس وغينيا الاستوائية ضمن الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، يعد هذا الملعب من أبرز الملاعب في تونس ويتميز بجوه الحماسي ودعمه الكبير للمنتخب الوطني.

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر وهو ما يوافق الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، هذه الأوقات تم اختيارها بعناية لتناسب المتابعين في مختلف البلدان حيث يتسنى للجماهير التونسية والمصرية على حد سواء متابعة المباراة في أوقات مناسبة.