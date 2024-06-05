مجموعك من 220 شوفها من كان درجة في % تنسيق الثانوية العامة بعد 3 اعدادي.. بعد الشهادة الإعدادية

بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2024 بدأ الكثير من الطلاب في التساؤل عن تنسيق الثانوية العامة، حيث يرغب الكثير منهم في دخول الصف الأول الثانوي ولكن لكل محافظة تنسيق خاصة بها ويتم تحديد ذلك بناء على معدلات النجاح الخاصة بالطلاب ولقد ارتفعت معدلات النجاح في محافظة القاهرة عن العام الماضي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

لقد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات ومن تلك المحافظات محافظة القاهرة ولقد قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، وذلك بنسبة نجاح 84.7% ولقد ارتفعت نسبة النجاح عن السنة الماضية، ولقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 190260 طالب وطالبة ولقد حضر الامتحانات 185545 منهم ونجح من بين الطلاب 157336 طالب وطالبة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

بعد أن تم الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بدأ الطلاب وأولياء الأمور في التساؤل عن تنسيق محافظة القاهرة من أجل دخول الثانوية العامة لعام 2024، ولقد كان تنسيق الثانوية العامة لمحافظة القاهرة العام الماضي 245 وبعدها قام اللواء خالد عبد العال بخفض التنسيق إلى 235 درجة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 يتراوح بين 247 و 245 درجة وذلك لأن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام عن العام الماضي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة تنسيق الثانوية العامة لعام 2024، وتم الإعلان عن التوقعات وتتمثل فيما يأتي: