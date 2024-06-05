“هنوا الناجحين”.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية رابط نتيجة نت جميع المحافظات

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية 2024 للفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن اعتماد النتيجة اليوم، حيث أكد مسؤولو مديرية التربية والتعليم أن المحافظ قام باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات؛ رغم أنه كان من المتوقع أن تُعتمد النتيجة أمس، إلا أن الإعلان الرسمي تأخر إلى اليوم، ومن المتوقع أن يعتمد المحافظ النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة نت الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية

ستقوم محافظة الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتظار طويل من قبل الطلاب للحصول على درجات امتحانات الترم الثاني في جميع المواد، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

ستتوفر النتائج في جميع إدارات التعليم بالمحافظة، بما في ذلك كفر صقر، وديرب نجم، وبلبيس، والعاشر من رمضان، والزقازيق، وباقي الإدارات التعليمية، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بالاسم فقط عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال الإدارات التعليمية المعنية.

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية لعام 2024، حيث تم اعتماد النتيجة حتى الآن نظرًا لارتفاع أعداد الطلاب في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، إذ بلغ عدد الممتحنين في الفصل الدراسي الثاني 144 ألف طالب وطالبة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول إلى موقع نتيجة نت.

اضغط على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

ادخل اسم الطالب ورقم الجلوس.

انقر على استعلام.

نتيجة الصف الثالث الإعدادية محافظة الشرقية

ستقوم البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا، يتابع العديد من الطلاب وأولياء الأمور الأخبار من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، حيث سيتم نشر رابط استعلام النتيجة فور اعتماد الدكتور ممدوح غراب للنتيجة رسميًا؛ كما سيتم الإعلان عن نسبة النجاح التي من المتوقع أن تكون حوالي 75%. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الخطوات التالية: