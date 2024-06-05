“الروقان كله من كام % التمريض عسكري..شوف مـؤشرات تنسيق التمريض العسكري 2024

بعد قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بالكشف عن ظهور نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي في معظم محافظات جمهورية مصر العربية وأن باقي المحافظات قيد الانتظار، بدأت محركات البحث في جوجل بالامتلاء بعدد كبير من التساؤلات حول المدارس الثانوية العسكرية خاصة التمريض العسكري حيث أراد الكثير منهم التقديم عليه والتعرف على نسب التنسيق الخاصة به.

هل ظهر تنسيق التمريض العسكرية 2024؟

لم يتم إثبات حقيقة ظهور تنسيق التمريض العسكرية حتى الآن أما عن المواقع الإلكترونية التي تؤكد خبر ظهور التنسيق فهي تنشر شائعات لا أساس لها من الصحة وذلك وفقا لما ورد في تصريحات وزارة الدفاع المصرية، لكن من المتوقع ألا يختلف تنسيق هذا العام عن التنسيق الخاص بالعام الماضي، وهو كالآتي:

بدأ التنسيق من 225 درجة في محافظة القاهرة الكبرى.

بدأ التنسيق من 222 درجة في محافظة كفر الشيخ.

بدأ التنسيق من 218 درجة في محافظة الأسكندرية.

بدأ التنسيق من 228 درجة في محافظة الشرقية.

بدأ التنسيق من 208 درجة في محافظة أسوان.

بدأ التنسيق من 220 درجة في محافظة الوادي الجديد.

بدأ التنسيق من 225 درجة في محافظة شمال سيناء.

بدأ التنسيق من 224 درجة في محافظة أسيوط.

بدأ التنسيق من 199 درجة في محافظة الأقصر.

شروط التسجيل في التمريض العسكرية

أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون عمر الطالب المتقدم ثمانية عشر عام كحد أقصى.

أن يكون الطالب المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون الطالب المتقدم متزوج.

أن ينجح في اجتياز الاختبارات الجسدية والاختبارات الطبية.

مدارس التمريض العسكري 2024

توجد بعض المدارس المسؤولة عن قبول أوراق التقديم في التمريض العسكري داخل جمهورية مصر العربية والتي يجب أن يتوجه إليها الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم، وهي على النحو الآتي: