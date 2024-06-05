سارعوا يا عشاق بيس! 500 كوينز مجاناً بانتظاركم تحديث إي فوتبول وشحن eFootball بسهولة

يحتاج لاعبي بيس فوتبول إلى الكوينزات حتى يتمكنوا من شراء الموارد داخل اللعبة خاصة بعد الإصدار الحديث ولإطلاق الموسم الثاني من اللعبة والذي من خلاله يمكن شحن الكوينز بعدة طرق مختلفة، وذلك حتى يتمكن المستخدم من الاستمتاع بمجموعة من المزايا المتعددة، كما تم إضافة مجموعة من التحديثات التي تعمل على زيادة حماس اللاعبين.

طريقة شحن 500 كوينز بيس مجانا الان

من السهل الحصول على الكوينزات عن طريق الأي دي ويتم ذلك من خلال تنفيذ بعض الخطوات كالتالي:

أولًا افتح لعبة بيس على الهاتف ثم توجه إلى الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك اضغط على شحن العملة التي ترغب بها.

حدد الدولة التي تقيم بها ثم اختر الوسيلة المناسبة لك للدفع.

بعد ذلك حدد القسم المناسب لشحن العملات ثم اقرأ الشروط والأحكام ومن ثم وافق عليها.

أخيرًا انتظر لحظات حتى تتأكد من إضافة الكوينزات إلى حسابك على اللعبة.

شحن كوينز عبر موقع KONAMI

أيضًا يمكن الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة وذلك بناءً على الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع KONAMI الرسمي على الإنترنت بعد ذلك حدد على eFootball

بعدها حدد على شحن الكوينز ثم سجل دخولك إلى اللعبة.

اختر الكمية التي ترغب في شحنها من الكوينزات.

بعدها حدد الطريقة المناسبة للدفع، ثم انتظر حتى تكتمل عملية الشراء.

أخيرًا أدخل إلى حسابك للتأكد من نجاح الشحن.

تحميل لعبة بيس eFootball

من السهل الحصول على اللعبة من خلال تحميلها على متجر التطبيقات الموجود على هاتفك، وذلك باتباع الآتي: