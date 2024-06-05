“مبروك لجميع الطلاب” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اليوم الأربعاء 5 يونيو في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وجدير بالذكر أن الطلاب ينتظرون هذا الحدث بفارغ الصبر لما لها من أهمية كبيرة في تحديد مستقبلهم المهني والتعليمي، وبناءً على ذلك أعددنا لكم هذا التقرير للتعرف على طريقة استخراج النتيجة فور الإعلان عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

ينتظر الطلاب في مختلف مدن المحافظة نتائج الامتحانات والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها فور اعتمادها اليوم، وقد أكدت الإدارة التعليمية بالمحافظة أن أعمال التصحيح والمراجعة تشهد حالة كبيرة من الانضباط:

وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة مراعاة المصداقية والأمانة خلال عملية التصحيح.

وبناءً على ذلك فإنه من المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الإعدادية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وبالتالي سيتم إتاحة النتائج على جميع المنصات الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التعليم المصري.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالمحافظة وصلت إلى 87.61% في الترم الأول.

وعليه فإنه من المتوقع أن تزيد النسبة في الترم الثاني، لذلك فإنه من المنتظر الإعلان عن النتيجة اليوم فور اعتماد وكيل الوزارة بالمحافظة لها.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالشرقية الترم الثاني

فور اعتماد النتيجة والإعلان عنها يمكن لجميع طلاب الإعدادية الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الآتي: