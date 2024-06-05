“شجع المنتخب المصري” موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عن موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسون حيث دخل المنتخب المصري المعسكر المغلق استعداداً للتصفيات الإفرقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في المران الأخيرة في المعسكر تأهباً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل المنتخب المصري ضد بوركينا فاسو ….

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على استاد القاهرة الدولي وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة العاشرة مساءً في المباراة الثالثة من المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من :

منتخب مصر في المركز الأول بمجموع 6 نقاط.

منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بمجموع 4 نقاط.

منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

منتخب سيراليون في المركز الرابع بدون نقاط.

منتخب أثيوبيا بدون وجود نقاط في رصيده محتلاً المركز الخامس.

والمركز السادس والأخير كان من نصيب منتخب جيبوتي بدون نقاط في رصيده.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية.

تشكيلة منتخب مصر امام بوركينا فاسو

وقد كشف المدير الفتي للمنتخب المصري عن تشكيلة منتخب مصر امام بوركينا فاسو ، والتي جاءت كالتالي: