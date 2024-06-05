“مُبااارك للناحين” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 ترم ثاني جميع الإدارات التعليمية بالاسم.. ظهرت الآن

اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 ترم ثاني رسمياً خلال الدقائق القليلة الماضية، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2024 مرتفعة جداً مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت نحو 87.1%، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا على امتحانات الصف الثالث الاعدادية نحو 142,770 طالب وطالبه وحضر منهم نحو 141,791 على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، إليكم تفاصيل اعتماد النتيجة وخطوات الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

زاد البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الثواني القليلة الماضية عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 ترم ثاني خاصة بعد أن تم اعتمادها رسمياً، ونوضح لكم الخطوات الصحيحة والرسمية لاستخراج النتيجة سواء بالاسم أو برقم جلوس الطالب وبكل سهولة، فقط اتبعوا الخطوات بدقة وستحصلوا على النتيجة رسمياً:-

يدخل الطالب أو ولي أمره إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية على الإنترنت.

على الإنترنت. من خلال قائمة الرئيسية في الموقع يختار خدمات البوابة.

ثم يتم الضغط على خدمات نتائج الطلاب.

يحدد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024.

يجب تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

ثم ينقر على استعراض النتيجة.

كما يمكن أيضاً الاستعلام عنها مباشرة من خلال التوجه إلى موقع نتيجة نت مـــن هـــنا.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 2024

أثناء اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 ترم ثاني تم اعتماد نتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93% من إجمالي عدد 71 طالب وطالبه تقدموا لأداء الامتحانات الخاصة بالترم الثاني، كما تم اعتماد نتيجة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% من إجمالي عدد طلاب 11 طالب وطالبه، أما بالنسبة لنتيجة الاعدادية المهنية فنسبة النجاح بلغت 78.15% من إجمالي عدد طلاب 1156 حضر منهم نحو 1089 طالب وطالبه.