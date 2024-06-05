مبرك عليك كسبت الشقة وهتتجوز .. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر موقع الوزارة

توفر وزارة الإسكان طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بعد طرح الوحدات السكنية لعدد كبير من الأفراد، فقد اعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن هذه الوحدات التي يمكن الحصول عليها بعد بعض الاجراءات والاوراق والمستندات المطلوبة وتوفر بعض الشروط، لذلك بدأ العديد من الاشخاص يرغبون في معرفة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

نرسل لكم عبر موقعنا كافة الخطوات المطلوبة للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الرابط الرسمي الخاص بوزارة الإسكان حيث يمكن ذلك من خلال اتباع ما يلي:

اضغط على رابط الاستعلام لشقق الإسكان ثم قم بتسجيل الدخول وتوجه الى صندوق التمويل العقاري.

ابحث عن الاستعلام عن طلبات التسخين التخصيص ثم اضغط التالى.

حدد المشروع الذي سوف تحصل على الوحدة السكنية به ثم املأ جميع المعلومات المتعلقة به.

ادخل الرقم القومي ورقم الوحدة السكنية ثم يضغط على الاستعلام لتظهر لك جميع البيانات الخاصة بالشقق.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

تضع الوزارة عدة شروط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي التي تقدمها لجميع المواطنين ومن أهم هذه الشروط