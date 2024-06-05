اخر اخبار زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى!! التضامن يوضح

يرغب العديد من الأفراد في معرفة اخر اخبار زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 حيث انه من البرامج الأشهر في مصر والتي تقدم عدد كبير من المساعدات لفئات مختلفة تشمل العقل دخلا والأرامل والمطلقات والأيتام، لذلك يتم صرف دعم تكافل وكرامة بشكل شهري لهذه الفئات ليساعدهم على الاعباء المعيشية ويرفع من مستوى معيشتهم وهذا انتشرت بعض الأخبار عن زيادة معاش تكافل وكرامة في شهر يونيو 2024 وسوف نوضح لكم حقيقة هذا الخبر خلال المقال التالي.

اخر اخبار زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن معاش تكافل وكرامة في شهر فبراير الماضي بزيادة جديدة تبلغ 15% وتكلفة تكون 5.5 مليار جنيه وأصبحت الزيادة خلال هذا العام 55% وبدا التنفيذ لهذا قرار في شهر مارس 2024 وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالمواطن ورفع مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة لهم، لذلك يتم الحصول على الدعم بشكل شهري في منتصف كل شهر ميلادي حيث يبدأ الصرف لهذا الشهر من 15 يونيو 2024 ويتم من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر مكاتب البريد.

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