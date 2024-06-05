“ألف مبروووووك للناجحين”رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الشرقية برقم الجلوس نتيجة نت

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الشرقية ، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن الإنتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظة تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب للمدارس والتعرض للإزدحام والتكدس خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها الكثير من المحافظات، ومن خلال هذا المقال

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الشرقية

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الشرقية، والتي تعد من أهم المراحل التعليمية التي يسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات التي تمكنه من الالتحاق بالمرحلة الثانوية ثم الكلية التي يفضلها، وأكد مدير التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 85% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم في بداية العام الجاري.

وأشار وكيل التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدرس لضمان تحقيق العدل والشفيفية بين الطلاب، وأضاف إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة خلال الساعات الأولى المقبلة.

خطوات الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الشرقية