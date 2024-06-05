ظهرت الآن .. رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

في خبر رسمي، يعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024. وذلك في الثانية من ظهر اليوم الأربعاء، حيث قام بالإعلان عن أسماء أوائل المحافظة.

وتم عرض النتيجة كاملة على البوابة الإلكترونية للمحافظة، لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع عليها، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير الشفافية والعدالة في النتائج التعليمية، وتشجيع الطلاب على تحقيق التفوق الدراسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تسهيل الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 من خلال رابط مباشر فور إعلانها، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة عن طريق الدخول إلى رابط مديرية التعليم في المحافظة والحصول مباشرة على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024، من خلال هذا الرابط، يمكن للجميع الاطلاع على النتائج بسرعة.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية لعام 2024، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب الدخول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الإلكترونية عبر الرابط المخصص من هنــا. بعد ذلك، يتم اختيار الخدمات ومن ثم اختيار خدمات البوابة ونتائج الامتحانات. يجب اختيار الإدارة التي ينتمي إليها الطالب المسجل. إدخال رقم الجلوس للطالب أو الطالبة. الضغط على عرض النتيجة، وبهذه الخطوات البسيطة، ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للطالب في محافظة الشرقية لعام 2024.

كما يمكن للطلاب الحصول على نتائجه عن طريق موقع نتيجة نت بشكل مباشر وبطريقة سلسلة ومبسطة جدا.