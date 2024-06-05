متع أطفالك بأحلى الأغاني .. تردد قناه طيور الجنه 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية

يرغب العديد من الآباء والأمهات بتنزيل تردد طيور الجنة 24 الجديد، حيث انها من القنوات التي يتابعها عدد كبير من الأطفال وتلقى قبول كبير لديهم فهي تقدم باقة متنوعة ومختلفة من الاغاني التي تدخل الى قلب الطفل ويحفظها لذلك يمكن أن يقضي طفلك وقت مسلي أمام هذه القناة دون ان يشعر وكذلك تعد من القنوات الترفيهية والتعليمية لأن الطفل يتعلم سلوك وأخلاق معين من خلال هذه الاغاني لذلك فهي من القنوات الهادفة التي استطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية واسعة من مختلف الدول العربية، لذلك سوف نعرض لكم التردد عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناه طيور الجنه 2024

بدأت قناة طيور الجنة البث الفضائي لأول مرة لها سنة 2008 وبعد ذلك اصبحت من اشهر القنوات الفضائية المتخصصة في محتوى الاطفال، حيث انها تقدم برامج تعليمية وترفيهيه واناشيد تناسب اعمار مختلفه من الاطفال وبسبب مجهول المستمر، فهي استطاعت ان تنال على اعجاب الجميع وتنتشر بشكل واسع وتحقق نسب مشاهدة عالية لذلك يمكن أن تتابع القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد 11859

معدل الترميز 27500

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة أتش دي.

تردد قناه طيور الجنه عرب سات

تستطيع أن تستمتع بقناة طيور الجنة في اي وقت فهي تبث الاغاني والاناشيد على مدار اليوم بدون توقف لذلك سوف نعرض لكم تردد القناة على القمر الصناعي العرب