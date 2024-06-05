عبر moi.gov.sa .. شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1445 وطريقة التسجيل

تقوم سنويا وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية بالإعلان من خلال موقع أبشر الخاص بالتوظيف عن فتح أبواب التسجيل والقبول داخل كلية الملك فهد الخاصة بخريجي الثانوية العامة الذين التحقوا بكالوريوس العلوم، بعد أن تم التخرج للقطاعات الأمنية مثل القوات المسلحة الخاصة وأيضا الدفاع المدني ومن ضمنها آمن المباني والأمن العام والمديرية العامة الخاصة بالجوازات ومديرية السجون ومكافحة المخدرات وحرس الحدود، ولكن يتواجد عدة شروط حتى يتم الموافقة على الشخص داخل كلية الملك فهد.

ما هي الشروط المطلوبة الخاصة بكلية الملك فهد

حتى تتمكن من القبول في كلية الملك فهد لابد من توافرها ومن ضمنها كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم جنسيته سعودي.

أن تكون سمعته طيبة وخلوقة ولا يجب أن يكون قد حكم عليه من قبل على جريمة سابقى خاصة بالأمانة والشرف.

بالإضافة إلى ذلك أن يكون خالي من أي أمراض سواء كان جسمانيا أو طبيا مثل الأمراض المعدية أو العاهات المستديمة وغير ذلك.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية.

يجب أن يكون المعدل لا يقل عن 80 بالمئة.

من أهم الشروط أن لا يتزوج من أجنبية.

أن يقوم بعمل كافة الفحوصات الطبية وتقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

آلية التسجيل في كلية الملك فهد

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من معرفة آلية التسجيل في كلية الملك فهد ومنها:

أولا قم بالدخول إلى موقع أبشر الخاص بالتوظيف. عليك بكتابة البيانات المطلوبة من خلال الإستمارة الخاصة بدورة المذكورة. ثم حدد التخصص الخاص بمؤهلك العلمي. ثم اضغط على كلمة تأكيد حفظ البيانات حتى تتمكن من المراجعة في أي وقت عندما يتم الموافقة على القبول المبدئي.

ما الذي تقوم به كلية الملك فهد

تعمل هذه الكلية على تقديم مزايا متنوعة منها فرص عمل للشباب المتخرجين فهي تتعاون مع أكبر شركات أمنية بالسعودية كما إنها تتيح فرص توظيف الطلاب وتدريبهم حتى يحصلون على وظائف مناسبة لهم برواتب مجزية.