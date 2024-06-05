تحديث واتساب الذهبي القديم الاصلي “بدون حظر” بمميزات رهيبة.. تشغيل أخر اصدار فوق الممتاز

الإصدار الأخير من تحديث واتساب الذهبي يأتي بميزات متقدمة مثل تحسينات في التصميم والواجهة لتجربة استخدام أسهل وميزة تخصيص الثيمات والخلفيات، كما يتضمن تحديث 2024 تحسينات في الأمان والخصوصية وزيادة حجم مشاركة الملفات, وتوقعات لتحديثات مستقبلية تشمل تحسينات في النسخ الاحتياطي والواجهة لجعل الاستخدام أكثر سلاسة، الواتساب الذهبي يتفوق على الإصدار العادي بتوفير وظائف تخصيصية إضافية وتجربة استخدام حديثة للذكاء الصناعي.

تحديث الواتساب الذهبي

بعد حملة القفل التي كانت في العام الماضي تزداد عمليات البحث عن الواتس اب الجولد القديم، الذي كان يحمل الكثر من المزايا الغير موجودة في العادي، لذا نقدم لكم مميزات واتساب الذهبي 2024 تشمل التالي:

إمكانية إرسال ملفات صوتية بحجم يصل إلى 100 ميغابايت وملفات فيديو بحجم يصل إلى 50 ميغابايت

بالإضافة إلى إمكانية إدخال نص يصل إلى 250 حرفًا في المحادثات وخيار إرسال رسائل نصية عبر البث.

يتيح أيضًا تصفية الرسائل وميزة الإلغاء وإضافة تأثيرات على الصور والفيديوهات قبل إرسالها

بالإضافة إلى إمكانية إرسال العديد من الملفات في وقت واحد وإنشاء حالات قصيرة وتسجيل الرسائل المحذوفة.

توفر أيضًا خيارات لتغيير خطوط الواجهة وتنزيل حالات جهات الاتصال

معلومات سرية عن الواتس اب

نقدم لكم 10 حيل في الواتس يجهلها ملايين المستخدمين:

تسجيل الرسائل الصوتية دون استخدام اليدين.

استخدم إشارات المرجعية للعثور بسرعة على الرسائل المهمة.

قم بتخصيص حالتك لكل مناسبة لمشاركة ما تريده مع جهات الاتصال.

استخدم إشعارات الرسائل للحفاظ على اتصالك دون الحاجة لفتح الهاتف.

استمتع بإضافة الملصقات لإضفاء جو من المرح على محادثاتك.

اكتشف من يتحدث معك بشكل أكبر عن طريق معرفة الأشخاص المفضلين لديك.

تحكم في إضافتك إلى المجموعات بتحديد ما إذا كانت ترتبط بمواضيعك المفضلة.

استخدم وضع “العطلة” لتجنب التشتت بالإشعارات خلال أوقات الراحة.

استخدم ميزة “الملاحظات الصوتية” لتسجيل الملاحظات بسهولة وسرعة.

استخدم ميزة “المهملات” لتجميع الرسائل غير المهمة والمتاحة للرجوع إليها لاحقًا.

حماية واتس اب من الاختراق

لإزالة تطبيقات التجسس على تحديث واتساب الذهبي من هواتف آيفون وأندرويد، وذلك بعد الانباء التي تؤكد أنه قد يخترق هاتفك يمكنك اتباع الخطوات التالية: