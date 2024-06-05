الان عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة على قناة Atv التركية وتردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة يهتم الكثير من المتابعين بالتعرف على مواعيد عرض حلقاته من أجل متابعة الأحداث الشيقة التي يرويها هذا المسلسل، فهو يلقي الضوء على الفترة التاريخية التي تم فيها تأسيس الدولة العثمانية التي تعد من أقوى الدول الإسلامية وأكثرها في الفتوحات، ويوضح المسلسل الصعوبات التي واجهت مؤسس هذه الدولة في بنائها وصراعه مع الأعداء والخائنين للحفاظ عليها، ونوضح المزيد من التفاصيل فيما يلي.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة

يرجع سبب زيادة معدلات البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة إلى كثرة متابعي هذا المسلسل، حيث تمكن من الحفاظ على مكانة بارزة بين جميع المسلسلات التاريخية التي يتم عرضها منذ آخر خمس سنوات، حيث استطاع أن يحقق نجاحه في كل مواسمه بسبب أحداثه المشوقة عن فترة تأسيس الدولة العثمانية.

ويمكن للمتابعين مشاهدة الحلقات من خلال قناة أي تي في التركية في يوم الأربعاء عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت مدينة اسطنبول، أو من خلال منصة قصة عشق في يوم الأربعاء عند الساعة 12:00 منتصف الليل، كما تقوم قناة الفجر بتوفير حلقات المسلسل في يوم الخميس عند الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والرياض، وعند تمام الساعه 9:00 بتوقيت مدينة أبو ظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان؟

هناك الكثير من القنوات الفضائية التي يمكن عن طريقها متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة، مثل قناة الفجر الجزائرية وقناة الصعايدة المصرية ونوضح إحداثيات تردد هذه القنوات في السطور التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة الصعايدة