اعرف موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 مترجمة عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية الناقلة الحلقة الجديدة

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 يتساءل عنه العديد من متابعي هذا المسلسل الدرامي التاريخي، حيث حصل هذا المسلسل شعبية كبيرة واستطاع أن يصبح واحد من أفضل الأعمال التاريخية التي تعرض في المدة الأخيرة، وتمكن من تحقيق نسب مشاهدة كبيرة منذ انطلاق أولى حلقاته، ويتناول قصة القائد صلاح الدين الذي تمكن من القضاء على الحملات الصليبية وتحرير القدس، وفي الفقرات التالية سنوضح مواقيت عرض هذا المسلسل واحداثيات تردد القنوات الناقلة له على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28

يبحث ملايين المتابعين عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 من أجل متابعة الأحداث الشيقة حيث يتناول قصة جهاد واحدًا من أهم الحكام المسلمين في القرن الثاني عشر، وكان يسعى هذا القائد طوال فترة حكمه إلى توحيد صفوف أمة المسلمين في سوريا والعراق وفلسطين ومصر.

ويتناول هذا العمل الدرامي التاريخي قصة الكفاح والحرب ضد الصليبيين والنجاح في فتح القدس وتحريرها من أيديهم، ويتم عرض حلقات هذا المسلسل مرة واحدة في الأسبوع في يوم الثلاثاء، ويمكنك مشاهدة الحلقة مترجم بالعربية الفصحى على قناة الفجر الجزائرية التي تعرضه عند تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد أن وضحنا موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 لا بد من أن نشير إلى القنوات التي تهتم بعرض حلقات هذا العمل الفني، ومن أبرز هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

القمر الصناعي النايل سات