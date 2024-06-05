موقع الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2024 عبر موقع وزارة الموارد البشرية برقم الهوية

موقع الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2024 ينتظر الإعلان عنها العديد من المواطنين، حيث يرغبون في التعرف على أهلية استحقاقهم لدعم البرنامج والتعرف على موعد المعاشات الخاصة بهذا البرنامج، الذي يهدف لمساعدة الفقراء والمحتاجين من أجل توفير مستلزماتهم الأساسية ومستلزمات أولادهم، بعد أن تتوفر بهم مجموعة من الشروط والمعايير التي تم إعلانها من قبل الجهات المختصة، ونوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

موقع الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2024

يوفر موقع الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2024 خدمة التعرف على مدى استحقاق المتقدمين بصورة الكترونية، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى منصة وزارة الموارد البشرية بالمملكة .

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعدها حدد نتائج الاستحقاق.

اكتب رقم الهوية الخاص بالمتقدم.

اضغط على زر الاستعلام.

خلال ثوان ستظهر النتيجة بالقبول أو الرفض.

في حال الرفض يمكنك تقديم اعتراض.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يونيو

في حال ظهرت النتيجة على موقع الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2024 بالقبول والأهلية، فعندها يجب عليك أن تعرف أنه يتم صرف معاشات هذا البرنامج في يوم واحد من كل شهر ميلادي، ولكن بالنسبة لمعاش شهر يونيو تم صرفه في يوم 2 يونيو وليس 1 يونيو كالمعتاد، وذلك لأن يوما 1 يوافق يوم السبت فهو عطلة رسمية، لهذا تم تأخير صرف المعاش لمدة يومًا واحدًا، وتقوم الوزارة بتوفير نتائج الاستعلام عن الأهلية في يوم 27 من الأشهر الميلادية، حتى يتمكن جميع المتقدمين من التعرف على مدى استحقاقهم للحصول على معاشات البرنامج أم لا، وفي حال تم رفض الطلبات يتم توضيح سبب الرفض، ويمكن للمتقدم عمل اعتراض على نتيجة الأهلية.