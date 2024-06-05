رابط مباشر.. الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الحادي عشر الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية

بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم بدأت عمليات البحث تزداد بشكل كبير على مواقع الإنترنت عن كيفية الإستعلام عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت والرابط المخصص لذلك، وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية أنها وفرت خدمة الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لها وذلك بعد حالة التوتر والقلق الذي يعيشها الطلاب والطالبات، حيث ينتظرون ظهور النتيجة، وسنوفر لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل والموعد المحدد لظهور النتائج.

رابط نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت فور ظهورها من خلال الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التربية الكويتية، اتبع الإرشادات التالية للاستعلام عن النتائج:

ادخل إلى صفحة وزارة التربية الكويتية من هذا الرابط هنا. اكتب اسمك ورقم المرور للدخول الى حسابك الشخصي. اذهب إلى بوابة الخدمات الرئيسية ثم اختر خدمة الاستعلام عن نتائج الاختبارات. حدد المحافظة ثم حدد نتائج الصف الحادي عشر. اكتب الرقم المدني الخاص بك ثم اضغط فوق تبويب اظهار النتيجة. يظهر لك جميع الدرجات في كافة المواد واسمك ورقم جلوسك واللجنة الامتحانية في صفحة عرض النتيجة.

نتائج الصف الحادي عشر بالكويت 2024

حسب ما أعلنت وزارة التربية الكويتية فإن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال الرابط المخصص لذلك وقد بينت الوزارة بعض التوقعات بخصوص نتيجة هذا العام: