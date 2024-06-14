مبرووك النجااح.. رابط نتائج الطلاب نظام نور 2024 بدون الرقم السري

نتائج الطلاب نظام نور وهذا ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية والجدير بالذكر أن جميع المراحل الدراسية المختلفة بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثالث بداية من يوم 4 من يوليو ومن المقرر أنها تستمر لمدة خمس أيام متتالية، ووفقا لما صرحت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنه سوف تبدأ عملية تصحيح الدرجات ورصدها وهذا بعد الانتهاء من أداء الإمتحانات ومن ثم يتم رفعها على منصة نور والتي أطلقتها الوزارة التعليمية داخل المملكة.

نتائج الطلاب نظام نور

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال منصة نور ولكن يجب أن يقوموا بإجراء الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يجب على الطالب زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بنظام نور. الخطوة الثانية يتطلب كتابة اسم الطالب كامل. الخطوة الثالثة قم بإختيار نسبة الطالب. الخطوة الرابعة يجب عليك اختيار المادة التي ترغب في الحصول على نتيجتها. أخر شيء قم بالنقر على علامة صح الموجودة أمام الفصل الثاني ثم اضغط على استعلام حتى تحصل على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يمكن أيضا الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال استخدام رقم هوية ولي أمر الطالب وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية: