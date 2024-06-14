مبرووك النجااح.. رابط نتائج الطلاب نظام نور 2024 بدون الرقم السري

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
مبرووك النجااح.. رابط نتائج الطلاب نظام نور 2024 بدون الرقم السري
نتائج الطلاب نظام نور

نتائج الطلاب نظام نور وهذا ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية والجدير بالذكر أن جميع المراحل الدراسية المختلفة بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثالث بداية من يوم 4 من يوليو ومن المقرر أنها تستمر لمدة خمس أيام متتالية، ووفقا لما صرحت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنه سوف تبدأ عملية تصحيح الدرجات ورصدها وهذا بعد الانتهاء من أداء الإمتحانات ومن ثم يتم رفعها على منصة نور والتي أطلقتها الوزارة التعليمية داخل المملكة.

نتائج الطلاب نظام نور

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال منصة نور ولكن يجب أن يقوموا بإجراء الخطوات الآتية:

  1. الخطوة الأولى يجب على الطالب زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بنظام نور.
  2. الخطوة الثانية يتطلب كتابة اسم الطالب كامل.
  3. الخطوة الثالثة قم بإختيار نسبة الطالب.
  4. الخطوة الرابعة يجب عليك اختيار المادة التي ترغب في الحصول على نتيجتها.
  5. أخر شيء قم بالنقر على علامة صح الموجودة أمام الفصل الثاني ثم اضغط على استعلام حتى تحصل على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يمكن أيضا الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال استخدام رقم هوية ولي أمر الطالب وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

نتائج الطلاب نظام نور
نتائج الطلاب نظام نور
  1. في البداية يجب الدخول على منصة نور.
  2. ثم بعد ذلك قم بكتابة كل من اسم الطالب والرقم السري الخاص به والذي يحصل عليه من خلال المدرسة المقيد بها.
  3. في الخطوة التالية يتطلب تدوين رقم الهوية الخاص بولي أمر الطالب في الحقل المخصص له.
  4. سوف تحصل على قائمة تضم جميع أسماء الأبناء قم بالنقر على الابن الذي ترغب في الاستعلام عنه.
  5. أخيرا اضغط على زر استعلام حتى تحصل على النتيجة.
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ندى

تعليقات

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هترجعي شابة بكولاجين لبان الدكر بشرة ناصعة البياض وهيخفي الخطوط وهيقاوم ويزيل التجاعيد
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