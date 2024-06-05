لينك رسمي بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم فقط azhar.eg

تصدرت بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الأزهر الشريف عن إتاحة النتائج للمرحلة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام الاسم ورقم الجلوس حيث بدأت عملية تصحيح أوراق الإجابات في جميع المحافظات بعد الانتهاء الامتحانات أمس، سيتم رفع النتائج على موقع بوابة الأزهر المخصص لتقديم النتائج للطلاب بشكل مجاني.

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

يستعد طلاب وطالبات الأزهر للحصول على نتائجهم التي ستصدر قريبًا جدًا، حيث أوشكت عملية التصحيح على الانتهاء. وفقًا لمصدر رسمي، وستكون نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية متاحة على بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 خلال الساعات القادمة، ويمكن للطلاب الحصول عليها باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

في الوقت نفسه، ما زالت عمليات التصحيح مستمرة بالنسبة لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، ويجب الانتظار حتى الانتهاء من التصحيح، حيث سيتم رفع النتائج مباشرة على الموقع بمجرد الانتهاء منها.

لينك بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

يستطيع الطلاب استخراج نتائجهم من خلال بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 وذلك بعد تنفيذ مجموعة من التعليمات التالية:

افتح الموقع الرسمي بوابة الأزهر الشريف .

. وفي الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار “خدمات الأزهر الشريف” واضغط عليه.

انقر على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري بالاسم أو الابتدائية الأزهرية من خلال قائمة الخدمات.

حدد المنطقة أو المحافظة التي يتبع لها الطالب.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

وستظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري الخاصة بالطالب على الشاشة.

ومن خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة الحصول على نتيجتك أو نتيجة الطالب المستعلم عنه من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.