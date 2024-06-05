HERE بالعراق‏.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 الشروط وطريقة الدفع عبر منصة أور ur.gov.iq

طرحت وزارة الداخلية العراقية، منصة إلكترونية جديدة للخدمات المرورية بهدف تسهيل عملية الاستعلام وسداد غرامات المرور، على المواطنين في جميع أنحاء العراق، يمكن للمواطنين من خلال هذه المنصة، المتاحة عبر الرابط المخصص، الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني للسيارة، ما يسهل الوصول إلى المعلومات الدقيقة المتعلقة بالغرامات وأي تفاصيل أخرى مهمة.

استعلام غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

تتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين في مختلف محافظات العراق، الاطلاع على كافة الغرامات الموقعة على سياراتهم بوساطة الرقم الألماني، مما يجعل العملية أكثر شفافية وسهولة، يمكن للمستخدمين من خلال هذه الخدمة معرفة المبلغ المستحق عليهم وسداد الغرامات، دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور بشكل شخصي، مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الازدحام في المرافق الحكومية.

رابط غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024

بالإضافة إلى ذلك، تضع وزارة الداخلية شروطًا واضحة لسداد الغرامات المرورية، يجب على المواطن التأكد من صحة المعلومات المدخلة عبر المنصة ودفع الغرامات في الوقت المحدد، لتجنب أية عقوبات إضافية، تشمل الشروط الالتزام بالدفع الإلكتروني، عبر الوسائل المتاحة على المنصة، والتأكد من تسوية جميع الغرامات المستحقة، قبل القيام بأي معاملات مرورية أخرى.

إطلاق رابط للاستعلام عن غرامات المرور العامة

من خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة الداخلية العراقية، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمرور، هذه الخطوة تعتبر جزءا من الجهود المستمرة للتحول الرقمي في العراق، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بأسهل الطرق وأكثرها فاعلية، توفر المنصة الجديدة وسيلة سهلة وآمنة للاستعلام عن الغرامات وسدادها، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية.

شروط تسديد الغرامات المرورية في العراق

لتسديد الغرامات المرورية في العراق، يجب الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.

تقديم صورة من وصل سداد الغرامات في حالة الدفع إلكترونيًا.

سداد الغرامة يجب أن يتم بواسطة مالك السيارة أو وكيله الرسمي، مع تقديم توكيل رسمي.

تسديد الغرامة في المدة المسموح بها لتجنب غرامات إضافية.

إرفاق صورة من عقد ملكية السيارة عند السداد.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

لتسهيل عملية الاستعلام عن الغرامات المرورية المفروضة على السيارات في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر منصة أور الرسمية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية: