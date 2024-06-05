HERE بالعراق‏.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 الشروط وطريقة الدفع عبر منصة أور ur.gov.iq

طرحت وزارة الداخلية العراقية، منصة إلكترونية جديدة للخدمات المرورية بهدف تسهيل عملية الاستعلام وسداد غرامات المرور، على المواطنين في جميع أنحاء العراق، يمكن للمواطنين من خلال هذه المنصة، المتاحة عبر الرابط المخصص، الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني للسيارة، ما يسهل الوصول إلى المعلومات الدقيقة المتعلقة بالغرامات وأي تفاصيل أخرى مهمة.
استعلام غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024
تتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين في مختلف محافظات العراق، الاطلاع على كافة الغرامات الموقعة على سياراتهم بوساطة الرقم الألماني، مما يجعل العملية أكثر شفافية وسهولة، يمكن للمستخدمين من خلال هذه الخدمة معرفة المبلغ المستحق عليهم وسداد الغرامات، دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور بشكل شخصي، مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الازدحام في المرافق الحكومية.
رابط غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024
بالإضافة إلى ذلك، تضع وزارة الداخلية شروطًا واضحة لسداد الغرامات المرورية، يجب على المواطن التأكد من صحة المعلومات المدخلة عبر المنصة ودفع الغرامات في الوقت المحدد، لتجنب أية عقوبات إضافية، تشمل الشروط الالتزام بالدفع الإلكتروني، عبر الوسائل المتاحة على المنصة، والتأكد من تسوية جميع الغرامات المستحقة، قبل القيام بأي معاملات مرورية أخرى.
إطلاق رابط للاستعلام عن غرامات المرور العامة
من خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة الداخلية العراقية، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمرور، هذه الخطوة تعتبر جزءا من الجهود المستمرة للتحول الرقمي في العراق، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بأسهل الطرق وأكثرها فاعلية، توفر المنصة الجديدة وسيلة سهلة وآمنة للاستعلام عن الغرامات وسدادها، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية.
شروط تسديد الغرامات المرورية في العراق
لتسديد الغرامات المرورية في العراق، يجب الالتزام بالشروط التالية:
- يجب أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.
- تقديم صورة من وصل سداد الغرامات في حالة الدفع إلكترونيًا.
- سداد الغرامة يجب أن يتم بواسطة مالك السيارة أو وكيله الرسمي، مع تقديم توكيل رسمي.
- تسديد الغرامة في المدة المسموح بها لتجنب غرامات إضافية.
- إرفاق صورة من عقد ملكية السيارة عند السداد.
خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024
لتسهيل عملية الاستعلام عن الغرامات المرورية المفروضة على السيارات في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر منصة أور الرسمية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية:
- الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- من الصفحة الرئيسية، اختيار خدمة “الاستعلام عن الغرامة” ضمن الخدمات الإلكترونية.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
- إدراج رقم المركبة.
- استكمال باقي البيانات المطلوبة وتحديد المديرية التابع لها الفرد.
- النقر على خانة استعلام للاطلاع على تفاصيل الغرامات.
- إذا رغب المستخدم في دفع الغرامات، يتم اختيار خدمة الدفع الإلكتروني، وتحديد طريقة الدفع المناسبة، والنقر على خانة الدفع.
- استقبال رسالة تأكيد على الهاتف المحمول وطباعة وصل الدفع.