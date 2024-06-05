تعرف على سعر الاردب اليوم … سعر الأرز الشعير الأربعاء 5 يونيو 2024 في الأسواق المصرية

سعر الأرز الشعير الأربعاء 5 يونيو 2024 في الأسواق المصرية، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة كونه من أهم السلع التي لا ستغنى عنها المنزل ،وقبل حلول عيد الأضحى المبارك يسعى عدد كبير من المواطنين والتجار التعرف على السلع التي قد يحتاج إليها المستهلكين خلال أيام العيد ويأتي الأرز من أكثر السلع التي يحتاج إليها كل منزل خاصة في الأكلات المصرية الخاصة بعيد الأضحى وهي “الفتة” ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على سعر الأرز الشعير الأربعاء 5 يونيو 2024

سعر الأرز الشعير الأربعاء 5 يونيو 2024

تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الموافق 5 يونيو 2024، والتي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة وإليم الأسعار ….

سعر طن الارز الشعير الحبة العريضة في الاسواق المصرية حوالي 15,700 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة نحو 14,700 جنيه

سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 25,000 جنيه بنسبة كسر 3%.

سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة في الأسواق 23,000 جنيه بنسبة كسر تصل حتى 5%.

تراجع سعر اردب أرز الشعير في السوق المصري

وكان الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد خلال حوار له على قناة MBC مصر مع الإعلامي عمرو أديب أن الوزارة تسعى دائماً على ضبط الأسعار في الأسواق المصرية لمنع جشع التجار ، وأشار إلى أن سعر الأرز الشعير يشهد تراجع ملحوظ بين 25% حتى 30% مضيفاً إلى أن الوزارة سوف تقوم بالإفراج عن الكميات الموجودة داخل المخازن لسد احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، كما شدد المصيلحي على التجار عدم التعامل بالسوق السوداء حتى لا يتعرض التاجر للمساءلة القانونية والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.