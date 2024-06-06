كله بيـسأل هيا من كــم ؟ .. تنسيق التمريض العسكري 2024 للبنات-البنين كم درجة يدخولك التمريض بعد الإعداديـــةً

بقى وقت قليل على ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وهو الأمر الذي سيترتب عليه ظهور تنسيق التمريض العسكرية للبنين والبنات، ويعد هذا التنسيق من أكثر الأشياء التي امتلأت بها محركات البحث في جوجل في الأيام الأخيرة حيث بحث عدد كبير من المواطنين عن تنسيق التمريض العسكرية وموعد ظهوره وذلك حتى تتاح لهم الفرصة للتقديم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في التمريض العسكرية

تم الكشف من قبل وزارة الدفاع عن جميع المستندات والأوراق اللازمة للتسجيل في التمريض العسكرية لهذا العام، وسيساعدك التعرف على تلك المستندات في النجاح في التسجيل وعدم مواجهة أي مشكلة، ولذلك إليك كافة المستندات:

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب في حال إذا تعدى عمره 16 عام.

أصل شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

صورة من شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر).

شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

8 صور شخصية حديثة ويجب أن تكون بخلفية بيضاء.

في حال إذا كان المتقدم ذكر فيجب تقديم نموذج 1 جند ونموذج 9 جند.

فيش وتشبيه للطالب.

فيش وتشبيه لولي أمر الطالب.

موافقة ولي الأمر على التقديم.

إثبات حسن سير وسلوك الطالب أو الطالبة.

ألا تقل النسبة المئوية الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية عن 70%.

ولذلك وفي حال إذا تمكنت من استيفاء جميع الشروط الخاصة بالتقديم على التمريض العسكرية أسرع وجهز جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وانتظر قليلا حتى يظهر التنسيق.

تنسيق التمريض العسكرية 2024

كشفت بعض الجهات داخل وزارة الدفاع عن عدم ظهور التنسيق الخاص بالتمريض العسكرية حتى الآن، وأنه يمكن توقع التنسيق الخاص بهذا العام من خلال تنسيق العامل الماضي وهو على النحو الآتي: