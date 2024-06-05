“من هنا” .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

تشغل قائمة المستفيدين من اسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2024 في العراق اهتمام العديد من الأشخاص، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تاريخ إصدار هذه الدفعة، والتي تعد من الخدمات الرئيسية المقدمة للفئات الأكثر حاجة وذات الدخل المحدود، وتهدف هذه المساعدات لمواجهة التحديات المالية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبعد استقبال أكثر من 300 ألف طلب للانضمام للبرنامج، سنوضح كيفية الاستفسار عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والرابط الخاص بالاستعلام بالتفصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تتزايد التساؤلات بين المواطنين العراقيين حول اسماء الرعاية الاجتماعية، حيث تعمل وزارة العمل العراقية على توسيع نطاق برامجها الاجتماعية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المحتاجة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، يهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات متنوعة تشمل الدعم المادي، الصحي، والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية كالأرامل، الفقراء، والأيتام، ولتسهيل الوصول إلى هذه المساعدات، توفر الوزارة رابطا إلكترونيا للاستعلام عن المستفيدين من خلال منصة “مظلتي”، وتشمل خطوات الاستعلام ما يلي:

يجب الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة “مظلتي“. بعدها يتم الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية واختيار الدفعة الأخيرة. بعد ذلك يجيب إدخال كافة المعلومات المطلوبة بعد التحقق من صحتها. بعدها يجب الضغط على خيار الاستعلام لعرض الكشوفات بأسماء المستفيدين. بعدها يجب تحميل الكشوفات بهيئة PDF بسهولة على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

للتأهل لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب استيفاء بعض الشروط التي تتمثل خلال الآتي: