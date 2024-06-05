“هتعمل فنجان قهوة يعلى مزادجك..طريقة عمل القهوة في المنزل زي بتاعة المقاهي بالظبط

تعتبر القهوة العربية من أشهر أنواع المشروبات التي يتم تناولها بكميات كبيرة وبشكل يومي ويرجع ذلك لقدرة ذلك المشروب السحري على تجديد نشاط الجسم ومضاعفة معدل التركيز والتخلص من بعض الأعراض التي نشعر بها نتيجة الضغط اليومي كالصداع أو الشعور بالإجهاد أو التعب أو الأرق، ولذلك يبحث عدد كبير عن كيفية تحضير القهوة في البيت بوصفة سهلة مماثلة لوصفات الكافيهات والمحلات تماما، ولهذا وفرنا لكم اليوم أفضل وصفة يمكنكم تجربتها للحصول على الطعام المثالي للقهوة بخطوات بسيطة.

طريقة عمل القهوة في المنزل

المكونات:

ثلاث ملاعق من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الهيل.

أربع حبات من القرنفل.

رشة صغيرة من مطحون الزعفران.

ثلاثة أكواب من الماء البارد.

طريقة التحضير:

في إبريق القهوة نضع الماء ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه إلى حد الغليان.

بعد ذلك قم بإضافة القهوة والهيل إلى الماء الساخن قم بتقليب المكونات جيدا وتترك على النار يغلي لمدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك قم بإضافة حبات القرنفل واتركها تغلي لمدة ثلاث دقائق إضافية.

بعد ذلك برفع الإبريق من على النار ثم قم بتغطيته لفترة قصيرة.

بعد ذلك قم بإضافة الزعفران ثم اسكبها في فناجين التقديم وقدميها وهي ساخنة.

فوائد شرب القهوة

إن لتناول القهوة خلال اليوم العديد من القوائد لصحة الجسم ويمكننا التعرف على تلك الفوائد من خلال النقاط التالية: