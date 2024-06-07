“مليون و100 ألف مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن مفاجأة سارة عن رواتب الموظفين بمناسبة عيد الأضحى

أصدرت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين للشهر الماضي، كما أنها أعلنت أيضا عن وجود زيادة في الرواتب وذلك من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة، حيث أن الحكومة في دولة العراق تريد دوما تحقيق مستوى اقتصادي جيد لمواطنيها، ولكن يجب العلم أن الزيادة سوف تكون متغيرة وذلك سوف يتم على أساس مجموعة من المعايير التي وضعتها الجهات المعنية، وأكدت وزارة المالية أن رواتب الموظفين سوف يتم صرفها بشكل طبيعي بعد عيد الأضحى المبارك بدون أي تغيير في المواعيد، إلا في حالة مصادفة يوم الصرف أجازة رسمية، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

أصبح الآن من السهل على جميع الموظفين الاستعلام عن رواتبهم بعد تطبيق الزيادة وهذا من خلال إجراء بعض الخطوات:

أولا قم بالدخول على صفحة وزارة المالية الرسمية. ثانيا يتطلب منك تسجيل الدخول إلى الصفحة وهذا من خلال استخدام بيانات المحددة. ثالثا من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالدخول على خانة الاستعلام عن رواتب الموظفين. رابعا قم بإدخال مجموعة من البيانات التي تخص الموظف. خامسا اضغط على زر استعلام حتى تحصل على كل ما ترغب في معرفته.

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق

الجدير بالذكر أنه تم زيادة رواتب الموظفين داخل العراق والزيادة تتم على حسب الدرجة الوظيفية للموظف بالإضافة إلى خبرته العملية والمدة التي قضاها داخل المؤسسة، وجاء سلم رواتب الموظفين الجديد على النحو الآتي: