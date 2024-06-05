«اون لاين» LINK التسجيل في سكنات عدل 3 2024 وأهم الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية آدمية

أطلقت الحكومة الجزائرية رابط التسجيل في سكنات عدل 3 2024 خلال الأيام الماضية، والذي يهدف إلى توفير بيئة سكنية صحية خالية من المشاكل، حيث يمكن لمن توافرت بهم الشروط التسجيل في هذه الإعانة لتحسين مستواهم المعيشي، ولقد أعلنت أنه سيتم فتح باب التقديم عبر منصة وكالة الإلكترونية، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المتقدمين.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 2024

كشفت الجهات المختصة طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 2024 بالجزائر عبر الإنترنت، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير مساكن المواطنين الفقيرة وتوفير مسكن آدمي لهم يصلح للعيش فيه، فلقد تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل خدمة الشعب وتعمل على منحه حياة كريمة تتناسب مع احتياجاتهم، ولكي يحصل المواطن على هذا الدعم لابد من التسجيل أولا عبر الموقع الرسمي، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوكالة العدل.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة والمرور.

الضغط على تبويب التقديم على الوحدات السكنية من عدل.

تحديد اسم الولاية التي ينتمي إليها المتقدم.

رفع جميع المستندات والأوراق المطلزبة بشكل دقيق.

مراجعة البيانات المدخلة ومن ثم النقر على أيقونة تسجيل.

تقوم الجهة المختصة بمراجعة البيانات والتحقق من صحة المستندات المرفقة ووفقاً لذلك يتم الرد.

شروط استحقاق دعم سكنات عدل 3 2024

حرصت الجهة المسؤولة على وصول الدعم إلى مستحقيه من فئات الشعب، لذا قامت بوضع باقة من الشروط والمتطلبات اللازم توافرها بالراغب في الحصول على دعم سكنات عدل 3، وفيما يلي تلك الشروط: