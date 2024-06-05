موقع spa.gov.iq مظلتي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالعراق من وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة يكثر البحث عنها خلال هذه، ويتم اختيارهم بشكل منفصل لتوافر مجموعة مختلفة حسب الرغبة والشروط، ويجب أن يكون المستحقون من الفئات التي تواجه صعوبات مالية وتحتاج بشكل كبير إلى المساعدة الاجتماعية من أجل التمكن من توفير الاحتياجات الأساسية مثل الطعام أو السكن أو الرعاية الصحية، وقمنا بتوضيح المزيد من التفاصيل السطور التالية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

لا يفصلنا الكثير من الوقت للإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، حيث سيتم توفير كشوف المستحقين وستعلن عنهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وسيتم توفير هذه الكشوف على منصة مظلتي الالكترونية، من أجل تيسير العملية برايك عنكم، وكل ما عليك للاستعلام هو اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة مظلتي مباشرة.

سجل رمز التحقق المرئي.

ثم حدد الخدمات الإلكترونية.

تم اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية.

اكتب رقم الوجبة والدفعة التي تعلم عنها.

سجل بقية البيانات بشكل صحيح.

انقر على أيقونة البحث.

ثم قم بتحميل العلاج الخاص بالمستفيدين بصيغة pdf.

شروط المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وقد أعلنت وزارة العمل العراقية الأساسية عن المتطلبات الضرورية وتوافرها في الاسماء الشاملة في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، ومن أبرز هذه المتطلبات ما يلي: