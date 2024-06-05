أفضل طريقة عمل العيش الفينو في المنزل هش وطري مثل المخابز

العيش الفينو هو أحد أنواع الخبز الأجنبي الذي اعتمد عليه المصريين كثيرا في طعامهم اليومي، حيث تحتاج إليه الأم في تحضير اللانش بوكس للأطفال في المدارس أو النادي والتمارين، وقد بحثت العديدات عن طريقة عمل العيش الفينو حيث أنها اقتصادية وغير مكلفة مطلقا، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدقيق ومن ثم الخبز الجاهز في الأفران أو السوبر ماركت.

طريقة عمل العيش الفينو

تعد طريقة عمل العيش الفينو من أسهل وصفات المخبوزات التي يمكن تنفيذها في المنزل، كما أنها موفرة للغاية ولا تحتاج إلى معدات صعبة ومعقدة، والآن نبدأ بمقادير تحضير العيش الفينو مثل المخابز.

نصف كيلو دقيق أي ما يعادل أربعة أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتان من السكر.

ملعقتان زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

يفضل أن يتم استخدام دقيق مخصص للمخبوزات يساهم في نجاح الوصفة، كما يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة المطبخ وقت التحضير.

خطوات تحضير العيش الفينو

بعد تجهيز المكونات نتحدث عن طريقة تحضير العيش الفينو التي تعد من أسهل وأبسط الطرق، عليكي عزيزتي تنفيذ الخطوات الآتية بدقة.