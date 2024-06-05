الحلقة الجديدة نزلت دلوقتي.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163 مترجمة قصة عشق

سوف نعرض لكم اليوم من خلال مقالنا تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان 163 وهو من الأشياء التي ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عنها، مسلسل المؤسس عثمان واحد من المسلسلات التركية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة حيث أنه يتم عرض الموسم الخامس منه في الوقت الحالي ومازال يتابعه الكثير دون ملل وذلك نظرا الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل.

المؤسس عثمان 163

تدور قصة مسلسل المؤسس عثمان حول القائد عثمان أرطغرل والذي بذل قصارى جهده من أجل إنشاء الدولة العثمانية وجعلها دولة قوية وذات نفوذ، بالإضافة إلى المعارك العديدة التي خاضها ضد عدد كبير من القبائل ومن أبرزهم التتار، من المقرر أن الحلقة الجديدة سوف تشهد معركة جديدة وسوف يتعرض فيها عثمان أرطغرل للعديد من التحديات والصراعات.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 163

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما يعرض في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض أيضا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات، ويمكنك أيضا متابعة الإعادة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية.

تردد قناة ATV على ترك سات

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV على النايل سات