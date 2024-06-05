الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة على تردد قناة الفجر الجزائرية والقنوات الناقلة

تضم قصة تأسيس الدول العثمانية العديد والعديد من الأسرار الخاصة والصعوبات والتفاصيل الدقيقة والتصحيح الغالية، مع وجود الكثير من المكائد والخطط المحكمة لكي تظهر الدولة العثمانية في النهاية إلى جميع دول العالم بالقوة التي كانت عليها، ويظل حكمها مستمر لسنوات طويلة بنفس القوة بل تزداد سيطرة على ما كانت عليه، وتم دمج هذه الأحداث في ملحمة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 لتنقل ما جرى في سياق درامي محبك، تعلق به المتابع كثيرا وأصبح منتظرا لمعرفة كل ما هو جديد عن الأحداث اللاحقة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

بعد مشاهدة الجماهير البرومو التشويقي الخاص بمسلسل قيامة عثمان الحلقة 163، تحمس الجمهور لمتابعة هذه الحلقة، حيث أن أحداث الحلقات السابقه تضمنت تردد أورهان بين اختيار مشاعر الحب التي تسكن قلبه لهولوفيرا أو اتخاذ قرار الزواج من ألتشيم وتفضيل مصلحة الدولة العثمانية عن مصلحته وراحته الشخصية، واستكمال لما ظهر في الإعلان يأتي جلاد روما في محاولات للقضاء على عثمان من خلال التخلص من أبن له، وبالنسبة لموعد الحلقة التالية اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءا على شاشة atv التركية وتنتهي الحلقة الساعة العاشرة مساءا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 على القنوات العربية

يعد بث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 نجاح كبير لأي فضائية تحرص على بث الموسم الخامس، لأن المسلسل يحظى بشعبية عظيمة من جميع المناطق والدول، لذلك تنقل العديد من القنوات العربية المسلسل الذي حقق لها انتشار واسع وذكر اسم شاشتها في كثير من المواقع إثر البحث عن مواعيد قيامة عثمان، ومن أهم تلك القنوات قناة ” الفجر الجزائرية Al Fajer ” التي تقدم الحلقة القادمة يوم الخميس 6 يونيو، يأتي بعد ذلك قناة اليرموك الأردنية التي تنقل المؤسس عثمان باللغة العربية، كما نجد قناة الصعايدة ناقلة لحلقات العمل الأسبوعية وهي فضائية مصرية، وتردد قناة الفجر الجزائرية هو كالتالي..