إضافات مميزة في واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد التحديث.. والعيوب

في ظل ظهور تطبيقات وبرامج مراسلة جديدة، تم إطلاق واتساب الذهبي WhatsApp Gold برغم العيوب الذي يحملها هذا التطبيق ومن أبرزها أنه معرض إلى الحظر وغير أمن، كما يواجه مستخدميه بعض المشاكل في فتح التطبيق، إلا أنه يحمل الكثير من المميزات، ليكون شبيه إلى حد كبير مع تطبيق واتساب الأصلي، ويمكنك التعرف على أبرز الإضافات التي تم إدخالها في التطبيق.

مميزات واتساب الذهبي

أما عن المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند القيام بتنزيل واتساب الذهبي، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

سهولة في الإستخدام ومراسلة العديد من الأشخاص في وقت واحد.

إرسال ملفات كبيرة الحجم بجودة عالية وصورة واضحة.

الواتساب أمان بشكل معتاد.

تم إطلاق هذا التطبيق منذ عام 2099.

إخفاء مشاهدة الأستوري وأخر ظهور بالنسبة للمستخدم وهو عكس الأصلي في كونه يقوم بإخبار الأصدقاء في حالة إذا شاهدت الحالة الخاصة بهم.

إمكانية حذف الرسالة قبل وصولها إلى المستقبل.

تعطيل التشغيل التلقائي للحالة الخاصة بالمستخدم.

التطبيق يعمل بدون حظر.

تنزيل واتساب الذهبي الجديد

كما أنه من المعروف بأن تطبيق واتساب الذهبي ليس متوفر على متجر بلاي أو أب ستور، فإنه يمكنك الدخول إلى الموقع الأصلي والرسمي للقيام بتنزيل التطبيق، والعمل على تسجيل الدخول إليه، للإستفادة من كافة الخدمات والمميزات التي يوفرها التطبيق أمام المستخدمين، حتى أن التطبيق أمن إلى حد ما، ويُرجى القيام بعدم حفظ أي ملفات مهمة كونه قد يتعرض إلى الإختراق.