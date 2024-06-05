“لينك مباشر” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية sharkia عبر نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية كانت من أبرز الأحداث التي شغلت أذهان طلاب الصف الثالث الإعدادي هناك، خاصة بعدما تم الإعلان عنها في عدد كبير من المحافظات، مما دفع العديد إلى فتح باب التظلمات لمراجعة نتائجهم وفي وقت قريب، سيعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظة ونسب النجاح، وسيتمكن الجميع بعد ذلك من الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية لعام 2024، يمكنك زيارة موقع نتيجة نت كما يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الإلكترونية من خلال الرابط التالي: رابط البوابة.

اختر الخدمات من القائمة.

اختر خدمات البوابة.

اختر نتائج الامتحانات.

اختر الإدارة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب الذي ترغب في الحصول على نتيجته.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

سوف تظهر لك نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية لعام 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

اكتملت عمليات تصحيح إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، حيث تم رصد الدرجات وإجراء المراجعة النهائية وأنهى فريق تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، عملية تدقيق الدرجات والتأكد من النتائج النهائية كما انتهت عمليات فحص وتصحيح كراسات امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، وتم استعداد النتائج للإعلان وقد أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الشرقية، عن انتهاء عملية تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي، واستعدادها لعرض النتائج على الدكتور ممدوح غراب للموافقة النهائية وأكملت اللجان المشرفة على تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، إجراءات التدقيق والتثبت من الدرجات قبل الإعلان النهائي.