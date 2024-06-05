سعره الرغيف زاد أضعاف.. تعرف على سعر رغيف العيش المدعم بعد التغيرات والقرارات الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر صحفي بالتصريح عن مجموعة من القرارات الجديدة، والتي تمس بشكل مباشر المواطنين بالإضافة إلى أنها تؤثر كثيرا على شريحة كبيرة من المواطنين، وبالأخص الفئة التي تتلقى من الدولة الدعم، ويأتي ذلك القرار بأنه سوف يتم رفع سعر الخبز للرغيف الواحد ليصبح 20 قرش بعد أن كان خمس قروش، وسوف يتم ذلك من أول يونيو 2024، كما أضاف أن ذلك القرارات جاءت نتيجة الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة، مؤكدا أن الدولة أيضا تتحمل الدعم الخاص برغيف العيش حتى عقب رفع سعر الخبز.

أسباب رفع سعر العيش المدعم

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه لم يتم تغيير سعر الرغيف لما يتخطى من 30 عام، وذلك ما جعل الدولة تتحمل كثيرا من الأعباء المالية وبشكل كبير وأن الأسباب وراء رفع سعر العيش المدعم والنتيجة لبعض القرارات التي تم الموافقة عليه بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي والتي اتخذتها الدولة بهدف ترشيد الدعم من أجل الحصول على مستقبل أحسن بالإضافة إلى تنمية النمو الاقتصادي، كما تهدف الحكومة من خلال تلك التعديلات إلى الحفاظ على استمرار الدعم حتى يتوجه إلى الفئات الأشد احتياجا.

ما هي قيمة استهلاك الخبز

كما أشار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن قد تجاوز معدل الاستهلاك للخبز إلى 100 مليار رغيف، وذلك بشكل سنوي مما يجعل أن الدولة تتحمل أكثر من 120 مليار لدعم رغيف الخبز، وذلك مما جعل أنه من المستحيل أن يستمر ذلك الوضع في تلك الظروف التي تمر بها البلاد، لذلك تم اللجوء إلى القيام بمجموعة من التغييرات بهدف إصلاح الاقتصاد المصري، ونتمنى جميعا أن يتعاون المواطن ليتجاوز مع الحكومة تلك المرحلة.