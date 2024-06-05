طريقة عمل قهوة تركي بالحليب في البيت بتكات الباريستا… دي مش أى باريستا الأصلي من غير كافيهات وكلام فاضي

تعتبر القهوة التركي واحدة من أهم المشروبات التي يتم طلبها بشكل كبير في المقاهي يوميا لما نحصل عليه من ذلك المشروب القوي، حيث يمتاز برائحته الذكية وقدرته على تزويد معدل التركيز ولكن قد يجد الكثير منا صعوبة في تحضير القهوة التركي في البيت ويرجع ذلك للجهل بالوصفة الصحيحة لها كما يتم تحضيرها بالمحلات والكافيهات الشهيرة، ولذلك وفرنا لكم اليوم أفضل طريقة عمل قهوة تركي بالحليب في البيت بخطوات بسيطة وسريعة.

طريقة عمل قهوة تركي بالحليب

لتحضير القهوة التركي بالحليب في البيت لابد من الاهتمام باتباع عدة خطوات بسيطة بعد إحضار مكوناتها كالآتي:

المكونات:

كوب من الحليب البارد.

ملعقتين كبيرتين من البن التركي المحمص والمطحون.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

طريقة تحضير القهوة التركي بالحليب