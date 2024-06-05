طريقة عمل قهوة تركي بالحليب في البيت بتكات الباريستا… دي مش أى باريستا الأصلي من غير كافيهات وكلام فاضي

تعتبر القهوة التركي واحدة من أهم المشروبات التي يتم طلبها بشكل كبير في المقاهي يوميا لما نحصل عليه من ذلك المشروب القوي، حيث يمتاز برائحته الذكية وقدرته على تزويد معدل التركيز ولكن قد يجد الكثير منا صعوبة في تحضير القهوة التركي في البيت ويرجع ذلك للجهل بالوصفة الصحيحة لها كما يتم تحضيرها بالمحلات والكافيهات الشهيرة، ولذلك وفرنا لكم اليوم أفضل طريقة عمل قهوة تركي بالحليب في البيت بخطوات بسيطة وسريعة.
طريقة عمل قهوة تركي بالحليب
لتحضير القهوة التركي بالحليب في البيت لابد من الاهتمام باتباع عدة خطوات بسيطة بعد إحضار مكوناتها كالآتي:
المكونات:
- كوب من الحليب البارد.
- ملعقتين كبيرتين من البن التركي المحمص والمطحون.
- أربع ملاعق صغيرة من السكر.
طريقة تحضير القهوة التركي بالحليب
- في براد تحضير القهوة قومي بخلط جميع المكونات التي سبق تحضيرها والتي تشمل الحليب والبن والسكر مع الحرص على التقليب جيدا إلى أن يذوب السكر تماما في ذلك الخليط.
- وبد ذلك ارفعي البراد على نار متوسطة مع تجنب عدم التقليب حتى يتم تكوين رغوة على الجزء الأعلى بالقهوة للحصول على المذاق المطلوب.
- وبعدها أحضري أربع فنجانين لتقديم القهوة وقومي بتوزيع الرغوة على الفناجين الأربعة في المقام الأول قبل إفراغ محتوى البراد بالكامل في فنجان واحد
- وبعد ذلك قومي بإرجاع البراد القهوة على النار تغلي لمدة ثلاث دقائق ثم قومي بسكب القهوة بهدوء للحفاظ على الرغوة في باقي الفناجين، ثم يتم تقديمها ساخنة بجانب قطع من الشوكولاتة وبالهناء والشفا.