مبروك للناجحين.. نتائج البكالوريا 2024 الجزائر وموعد ظهور النتائج جميع الولايات

يتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث في تلك الفترة تم الإعلان عن بدء اختبارات البكالوريا في جميع المدارس، وفور أن يتم الانتهاء منها سيتم البدء في تصحيح الأوراق للإعلان عن النتيجة في أقرب وقت، والتي تحدد مصير الطلاب حيث تمكنهم من الانتقال إلى المرحلة القادمة، والتي تشارك في تحديد وجهة العمل بعد ذلك.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 الجزائر

سيتم طرح نتائج البكالوريا إلى جميع الطلاب داخل الجزائر بصورة إلكترونية، وجاء ذلك حتى يسهل على جميع الطلاب استخراج النتائج من خلال المكوث داخل المنازل، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو المديرية التعليمية، لذا للبدء في استخراج النتيجة فور رفعها على الموقع يلزم تنفيذ الآتي:

في بادئ الأمر يجب على طالب البكالوريا الانتقال إلى موقع وزارة التربية الوطنية أو موقع الديوان الوطني.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة التالية حتى يتم النقر على القسم الخاص بنتائج البكالوريا.

ثم تظهر لك بعض الخانات الفارغة، والتي تحتاج إلى تعبئة البيانات المطلوبة بها.

يلزم إدخال رقم المقعد للطالب.

ثم يقوم الطالب بالضغط على زر عرض النتيجة.

ظهور نتائج البكالوريا

تم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بمرحلة البكالوريا، ومن ضمنها هو ظهور النتيجة، حيث نتقترب من موعد انتهاء الإختبارات وعلى الطلاب الانتظار قليلا حتى يحين موعد الإعلان عن النتيجة، والمتوقع أن يكون في شهر يوليو القادم، وتحديدا في يوم 15 الذي يوافق يوم الاثنين، وستكون النتيجة متاحة للجميع على الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني.

كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الرسائل القصيرة التى ترسل إلى الهاتف المحمول، وبعد الحصول على النتيجة سيتم البدء في تجهيز الأوراق الخاصة بالجامعة، والتي من الضروري تقديمها أثناء مرحلة التقديم التي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية.