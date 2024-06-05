“مش نوه بلح.. دي حتى تركي هتروقك على حالك … طريقة عمل القهوة التركي على أصولها بوصفة سريعة من غر رمالة

البن التركي هو أجود أنواع البن الذي يتم تصنيعه بدقة شديدة وبدون تصفية ومنه يتم صناعة القهوة التركية التي يتم تصنيعها من أجود أنواع البن العربي الذي يعد من أفضل أنواع البن على الإطلاق وتتميز القهوة التركية بمذاقها المميز ونظرا لشهرتها فإنها ارتبطت بالثقافة التركية وأصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناسبات الاجتماعية والقومية وإليكم طريقة عمل القهوة التركية بكافة أنواعها.

وصفة البن التركي

تعد القهوة عموما من المشروبات المنشطة للدماغ حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين.

ويتم تصنيع القهوة من البن بعد تحميصه جيدا لإبراز نكهته المميزة التي يعشقها الكثير من محبي القهوة.

أن شرب القهوة يعد من المشروبات الأساسية عند بعض الأشخاص وذلك لأنها تزيد من معدل الدورة الدموية بالنسبة لهم وبالتالي تزيد من نشاطهم.

كذلك تعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى بعض الأشخاص حيث إنها تخلصهم من عوامل التعب والإرهاق.

طريقة عمل القهوة التركي

المكونات:

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة ونصف من البن المطحون.

طريقة التحضير: