“رابط شغاااال” نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية sharkia.gov.eg برقم الجلوس

يهتم جميع الطلاب في الشرقية الآن بالحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 اليوم الأربعاء في تمام الثانية ظهرًا. سيتم الإعلان عن أسماء أوائل المحافظة وسيتم عرض النتيجة كاملة على البوابة الإلكترونية للمحافظة. يوفر موقع اليوم السابع أيضًا النتيجة كاملة عبر موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من المحافظ. هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي جرت بمشاركة واسعة من الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الاعدادية

شارك 144403 طالب وطالبة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024. بدأت الامتحانات يوم السبت 18 مايو وانتهت يوم الخميس 23 مايو، وكانت مادة الدراسات الاجتماعية هي الأخيرة. تم توزيع الطلاب على 795 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية مختلفة بمراكز ومدن المحافظة. هذا التوزيع يهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بنجاح وسلاسة دون أي تعقيدات.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي

تنوعت فئات الطلاب بين الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وذوي الاحتياجات الخاصة. في الشهادة الإعدادية العامة، شارك 141530 طالبًا وطالبة موزعين على 775 لجنة بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، شارك 1100 طالبًا وطالبة موزعين على 10 لجان في فئة طلاب الأمل، شارك 71 طالبًا وطالبة موزعين على 8 لجان، بينما شارك 10 طلاب في الشهادة الإعدادية النور بلجنة واحدة، وطلاب مستشفى 57357 شارك منهم 2 فقط في لجنة واحدة ويمكن الاستعلام عبر نتيجة نت البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية وعرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024 وفق الخطوات التالية: