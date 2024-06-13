“100.000 دينار عراقي زيادة مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن سلم رواتب المتقاعدين 2024 والاستعلام عن الراتب

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين بالزيادة المقرر والتي تصل قيمتها حتى مائة ألف دينار وذلك للأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار، وذلك ما يبحث عنه الكثير من المستفيدين في تلك الفترة حيث أن الحكومة قامت بتطبيق تلك الزيادة من أجل مساعدة فئة كبار السن في مواجهة غلاء الأسعار وتلبية احتياجاتهم ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط، كما أنها تسعى دوما نحو توفير حياة أفضل وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن للجميع من خلاله الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات والتي تكون كالتالي:

في مبتدأ الأمر يتطلب من المستفيد الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني. ثانيا يرجى إدخال المعلومات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول. ثالثا قم بالدخول على خانة الاستعلام عن الرواتب. رابعا سوف يتطلب منك كتابة مجموعة من البيانات الشخصية حول المستفيد. أخيرا اضغط على زر استعلام وسوف تحصل على الرواتب بعد الزيادة المقررة.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد بالعراق 2024

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد والذي سوف يكون كالتالي:

سوف يحصل المتقاعد على 600 ألف دينار وهذا بدلا من 500 ألف دينار.

والمتقاعد الذي كان يحصل على راتب 550 ألف دينار سوف يحصل على 650 ألف دينار.

بينما المتقاعد الذي كان راتبه 600 ألف دينار سوف يكون بعد الزيادة 700 ألف دينار.

شروط الحصول على زيادة راتب التقاعد

يرجى توفر مجموعة من الشروط حتى يتم تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين: