اســـمك هُنــا spa.gov.iq .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي .. نزلها PDF

ندى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
اســـمك هُنــا spa.gov.iq .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي .. نزلها PDF

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا اليوم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك ما يشغل بال العديد من المستفيدين في تلك الفترة وذلك لأن تلك الوجبة تأخر الإعلان عنها ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية أن سبب التأخير هو أن عدد المتقدمين تلك الفترة أكبر حيث يتم فرز الطلبات بشكل دقيق وذلك من أجل إعطاء الأولوية للأسر الأكثر استحقاق لأن برنامج الرعاية يواجه نقص في الموارد بسبب زيادة الطلب على الخدمات الإجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تقدم دولة العراق الكثير من برامج الدعم المختلفة والتي من أبرزها برنامج الرعاية الاجتماعية ويمكن المستفيدين في الوقت الحالي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
  1. قم بالدخول على منصة مظلتي أولا.
  2. ثم بعد ذلك يرجى الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها انقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.
  3. يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة حول المستفيد.
  4. اخيرا اضغط على زر استعلام وسوف يتم تحميل كشوفات المقبولين قم بالبحث عن اسمك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حددت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في الرعاية الاجتماعية وهي:

  • يجب أن يكون المستفيد عراقي الجنسية.
  • يشترط أن يكون عمر المستفيد يتراوح من 18 عام وحتى 60 عام بالنسبة للرجال.
  • بينما السيدات يجب أن تتراوح أعمارهم من 15 عام وحتى 55 عام.
  • يجب أن يكون عدد أفراد عائلة المستفيد أربع أفراد فيما أكثر.
  • عدم وجود مصدر دخل شهري ثابت.
  • يرجى تقديم البطاقة الوطنية الخاصة بالمستفيد.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
ندى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
لعبة رائعة لاصحاب الالعاب.. طريقة تحميل لعبة مداقش على MDAGSH الاندرويد
إنضم لقناتنا على واتساب