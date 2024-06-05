ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وخطوات التقديم

أعلنت الجهة المختصة بحكومة الجزائر عن شروط التسجيل في برنامج عدل 3، والذي يهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين الجزائريين ويعتبر هذا البرنامج من أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على مساكن تناسب احتياجاتهم. في هذا المقال، وسوف نتناول شروط التسجيل في برنامج عدل 3، والخطوات اللازمة لتقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

للقبول في برنامج عدل 3، يجب أن تتوفر عدة شروط في المتقدم.

أولاً، يجب أن يكون دخل المواطن الجزائري المتقدم لا يقل عن 14 ألف دينار جزائري. كما يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية ومقيمًا بصفة دائمة داخل البلاد. العمر المحدد للتقديم يجب أن يكون بين 19 و70 عامًا. من الشروط الأساسية أيضًا، ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية سابقًا من برامج عدل السابقة، سواء عدل 1 أو عدل 2. في حال الحصول على الوحدة السكنية، يتعين دفع نسبة 25% من قيمتها الإجمالية.

كيفية التسجيل في برنامج عدل 3

نوضح لكم بالخطوات كيف يتم التقديم في سكنات عدل والضي يتم كالتالي: