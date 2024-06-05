” لولو الجميلة” استقبل تردد قناة وناسة لاحلي الاغاني علي النايل سات وعربسات

تتميز قناة وناسة ببرامجها المميزة والمختارة بعناية، حيث تفوقت على باقي القنوات المخصصة للأطفال بتقديمها قيمًا تربوية وتعليمية محببة للأطفال، وهذا بالتأكيد هام جدا تنمية مهاراتهم بشكل صحيح كما ان قناة وناسة تقدم برامجها باللغة العربية لتكون أكثر قربًا لقلوب الأطفال في الدول العربية، كما أنها تعمل بشكل مجاني دون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك لمتابعة برامجها، مما يجعلها الاختيار الأمثل للعائلات التي تهتم بتقديم الأفضل لأطفالها.

قناة وناسة للاطفال

تحرص قناة وناسة علي تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المسلية والتي تلهم الأطفال وتثري معرفتهم، مثل الأغاني الممتعة والأفلام الكرتونية والألعاب التعليمية، وهذا ما جعلها تحظى بنسبة مشاهدة عالية وتزيد من معدلات البحث عن ترددها الجديد لضمان استقبالها بأفضل جودة في الصوت والصورة.

تردد قناة وناسة علي النايل سات

تراعي قناة وناسة العادات والتقاليد الشرقية، مما يجعل الكبار يشعرون بالاطمئنان لترك أبنائهم أمام شاشتها لمتابعة برامجها، وتهتم بتعليم الأطفال المهارات الأساسية في الحياة من خلال الأغاني والبرامج المتنوعة، دون أن تشعرهم بالملل وننشر لكم تفاصيل تردد قناة وناسة علي النايل سات

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11470.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الجودة، إس دي.

تردد قناة وناسة علي العرب سات

أما عن تفاصيل تردد قناة وناسة على القمر العرب سات فانه يمكن استقبالها عن طريق ضبط التردد كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

الجودة، إتش دي.

يمكن استقبال تردد قناة وناسة الفضائية عن طريق النايل سات أو العرب سات، وذلك بإدخال الترددات الصحيحة في الرسيفر الخاص بك، وبذلك يمكنك الاستمتاع ببرامجها المميزة والمسلية على مدار الساعة.