“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة سوهاج برقم الجلوس “نتيجة نت”

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاح عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة سوهاج ، التي أصبحت متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، و يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بسوهاج عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج، وإليكم خطوات الاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة سوهاج

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 سوهاج ، بنسبة نجاح تخطت الـ 85% ، وأكد الدكتور “ياسر محمود” الذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83817 طالب وطالبة، حضر منهم 83214 طالب وطالبة، بلغ عدد الناجحين 71422 طالب وطالبة بنسبة نجاح تخطت الـ 85% وأضاف إلى أن محافظة جرجا حصلت على المركز الـأول بنسبة نجاح تخطت الـ 92.96% أما المركز الثاني فكان من نصيب ادارة البلينا والتي حصل طلابها على نسب نجاح بـ 92% ، والمركز الثالث والأخير فكان لإدارة المنشأة التعليمية بنسبة نجاح 84.42%.، وأكد أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل الطلبة خلال الساعات الأولى المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 سوهاج