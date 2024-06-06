“مــوقــع نتائجنـــا لينـــك مباشــــر“ نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق results.mlazemna

الجدير بالذكر أن طلاب مرحلة الثالث متوسط انتهوا من تأدية الاختبارات العادية ولم يبقى لهم سوى اختبارات المتميزين مما جعل جميع الطلاب يتساءلوا حول موعد ظهور نتائج الثالث متوسط وذلك نظرا لأهمية تلك المرحلة والتي تؤهلهم إلى الدخول لمرحلة تعليمية جديدة، يجب العلم أن الوزارة التعليمية في العراق قامت بإنشاء موقع إلكتروني والذي يتيح من خلاله النتيجة وذلك بدلا من الذهاب إلى المدارس، سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال مقالنا اليوم.

نتائج الثالث متوسط

من أكثر الأسئلة الشائعة تلك الفترة هي موعد ظهور نتائج الثالث توسط ووفقا لما نقلته الجهات التعليمية المسؤولة أنه سوف يتم البدء على الفور في تصحيح الدرجات ولأن الثالث المتوسط واحد من المراحل الهامة قامت الوزارة بتعيين فريق تصحيح جيد وذلك حتى تتم عملية التصحيح بشكل عادل ويحصل كل طالب على حقه، كما أوضحت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج في عموم العراق في آن واحد وليس كل محافظة بمفردها كما حدث في الصفوف الأخرى، وأكدت على أنه لن ينتهي يوليو إلا أن يتم الإعلان عن النتيجة فلا داعي للقلق، كما صرحت أيضا أن الطلاب الذين سوف يحصلوا على 45 درجة سوف يتم رفعها إلى 50 درجة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

أكدت وزارة التربية والتعليم على الاستعلام عن النتائج من خلال المواقع التابعة لها فقط، لذلك يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط من خلال اتباع الخطوات الآتية: