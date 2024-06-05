بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 بعد اعتمادها رسمياً بنسبة نجاح 85.83%

تتوالى ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، والآن يستعد طلاب وطالبات الثالث الاعدادية لظهور ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 الترم الثاني، وذلك بعد أن أكدت المديرية التعليمية بالمحافظة عن انتهاء معلمي مكاتب الكونترول من تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم، بالإضافة إلى مرور الأوراق على المراجعة النهائية للتأكد من صحة الدرجات، وكان ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم إعطاء كل طالب حقه، وإليكم تفاصيل اعتماد النتيجة ورابط الحصول عليها.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

حددت مديرية التربية والتعليم رابط إلكتروني ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 الترم الثاني خاصة بعد أن تم اعتمادها رسمياً من جانب السيد المحافظ، وتلك هي خطوات الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ودون الخروج من المنزل:-

أولًا: يجب التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج من خلال هذا الرابط .

. أو يمكن الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع نتيجة نت .

. ثانيًا: يتم تحديد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج الترم الثاني.

ثالثًا: قد بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المحدد.

رابعًا: أنقر على استعراض النتيجة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

شهدت الدقائق القليلة الماضية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 الترم الثاني لجميع الإدارات التعليمية، وذلك بعد أن تم اعتمادها رسمياً من جانب السيد المحافظ اللواء/ طارق الفقي، وذلك بنسبة نجاح عامة 85.83% وحصلت الإدارة التعليمية جرجا على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، والمركز الثاني لإدارة البلينا التعليمية بنسبة نجاح 92.87%، فيما حصلت الإدارة التعليمية المنشاه بنسبة نجاح 84.42% على المركز الثالث.