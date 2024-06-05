تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold أحدث إصدار على الأندرويد والآيفون بمميزاته وعيوب التطبيق

سوف ننقل لكم من خلال مقالنا اليوم خطوات تحديث واتساب الذهبي، والواتساب الذهبي هو إحدى النسخ التي انتشرت في الآونة الأخيرة ونجح في تحقيق نسب تحميل مرتفعة وذلك لأنه يوفر العديد من الميزات التي لا توجد في الواتساب الرسمي لذلك يفضل أن يقوم المستخدمين بتحميله ولكن يجب توخي الحذر لأنه نسخة معدلة أي تم تصميمه من قبل أشخاص وليس شركات مما يجعله يمتلك بعض العيوب أيضا.

تحديث واتساب الذهبي

شهد تحديث واتساب الذهبي الأخير الكثير من المميزات والتي من أبرزها:

يمكنك من خلاله إرسال ملفات الفيديو الكبيرة والتي يصل حجمها حتى 50 ميجابايت.

يوفر ميزة إدخال الكثير من المواضيع والتي يصل عدد الحروف بها حتى 250 حرف.

يمكنك من خلاله تصفية الرسائل سواء الواردة أو الصادرة بضغطة زر.

يوفر للمستخدم اختيار حجم الخط المناسب له.

يمكنك إرسال ملفات صوتية يصل حجمها حتى 100 ميجابايت.

يمكن للمستخدم إرسال ما يقارب نحو 100 صورة في وقت واحد.

يمكنك رفع حالة مكتوبة يصل عدد حروفها حتى 255 حرف.

يمكن للمستخدم مشاهدة الحالات والرسائل المحذوفة.

يمكنك أيضا مشاهدة الحالات دون علم صاحبها.

يوفر ميزة إخفاء آخر ظهور خاص بك.

يمكنك تفعيل خاصية إلغاء الخطين الازرق وهذا يساعدك في مشاهدة الرسائل دون أن يعرف المرسل.

عيوب واتساب الذهبي

يمتلك الواتساب الذهبي بعض العيوب ومنها: