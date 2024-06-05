“هُنا eccp.poste.dz” رابط استخراج البطاقة الذهبية البريد الجزائري 2024 والمستندات المطلوبة

يتساءل الكثير من المواطنين في دولة الجزائر، من طريقة استخراج البطاقة الذهبية من البريد الجزائري، في إطار تسهيل كافة المعاملات والخدمات المالية التي تتميز بها هذه البطاقة، بالإضافة إلى أن البطاقة يمكنك استخراجها عبر الموقع الرسمي للبريد، في سبيل توفير الوقت والجهد اللازم، والعمل على سداد الفواتير والرسوم الدراسية وغيرها من الخدمات الأخرى، التي يحتاج إليها العملاء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين في مختلف الولايات الجزائرية.

وثائق استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر

وحددت الهيئة العامة للبريد في دولة الجزائر، بعض الوثائق المعنية بطلب استخراج البطاقة الذهبية في دولة الجزائر، كما يلي:-

أان يتم تقديم صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء.

إرفاق شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

تقديم شهادة إثبات حساب بريدي.

تقديم صورة من الإقامة على أن تكون سارية.

طريقة استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج البطاقة الذهبية في جميع ولايات الجزائر، كما يلي:-