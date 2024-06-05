“رابط مباشر” نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج ٢٠٢٤ بالاسم ورقم الجلوس عبر نتيجة نت

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج ٢٠٢٤، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة. تعتبر هذه النسبة مؤشرًا إيجابيًا يعكس الجهود المبذولة من قبل الجهات التعليمية في المحافظة لضمان تقديم مستوى تعليمي متميز. في هذا السياق، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، التفاصيل المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الامتحانات، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في بعض الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج ٢٠٢٤

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 83,817 طالبًا وطالبة، حضر منهم 83,214 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 71,422 طالبًا وطالبة، مما يعكس نسبة نجاح قدرها 85.83%. تُعد هذه النسبة شهادة على الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون والإدارات التعليمية واحتلت إدارة جرجا المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 92.96%، مما يدل على تفوق ملحوظ واستعداد جيد من قبل الطلاب والمعلمين في هذه الإدارة. جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87%، وهو ما يعكس التنافس القوي بين الإدارات التعليمية. فيما حصلت إدارة المنشاة على المركز الثالث بنسبة نجاح 84.42%، مما يعكس جهودهم المستمرة في تحسين الأداء التعليمي.

نتيجة اعدادية سوهاج ٢٠٢٤

وجه اللواء طارق الفقي بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية في المحافظة. حث الفقي الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن تحقيق النجاح يتطلب العمل الجاد والمثابرة. كما أعرب عن شكره لكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم على مجهوداتهم الكبيرة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة وأكد الفقي على أهمية استمرار العمل لتحسين جودة التعليم في المحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم المجتمع. كما وجه التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدًا على أهمية دعم الأسرة في تحقيق النجاحات التعليمية

استعلام نتيجة الصف الثالث الاعدادي

بعد اعتماد اللواء محمد طارق الفقي، محافظ سوهاج، لنتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.83%، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عبر موقع نتيجة نت باستخدام الاسم ورقم الجلوس. للحصول على النتيجة، يمكن اتباع الخطوات التالية: