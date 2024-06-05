ما كيفيه الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1445.. وماشروط الاستحقاق للحصول على الدعم؟

يبحث الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية عن الطريقة المثلى للاستفسار عن تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور باستخدام رقم الهوية، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام الشهري للمستفيدين، لتقييم أهلية المواطنين المسجلين وضمان تخصيص الدعم بالشكل الأمثل.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1445

للحصول على الاستعلام حول الضمان الاجتماعي المطور باستخدام الهوية الوطنية، يمكن للمستفيدين إتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على قسم خدمات الوزارة المتواجد في أعلى الصفحة. اختيار ‘دليل الخدمات’ ثم الضمان الاجتماعي من القائمة التي تظهر. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور. إدخال رقم الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة بشكل صحيح. الضغط على زر الاستعلام لعرض نتائج الأهلية وقيمة الدعم في حال الاستحقاق.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للمؤهلين للضمان الاجتماعي، وهي كالآتي: